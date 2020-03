Pablo Guede: "Es descabellado que me haya ofrecido a Colo Colo"

El argentino Pablo Guede, entrenador de Morelia de México, descartó de plano haberse ofrecido al banco de Colo Colo y así tomar desde el segundo semestre el cargo que dejó a fines de febrero Mario Salas.

Guede alcanzó con Colo Colo, entre 2016 y 2018, dos títulos nacionales, una Copa Chile y dos Supercopa nacionales. Estos logros habrían despertado el interés de la dirigencia de Blanco y Negro, que preside Aníbal Mosa.

En diálogo con radio Agricultura, el también ex estratega de Palestino negó tener en mente volver a Pedrero. "Es totalmente descabellado. Por suerte y gracias a Dios no tengo la suerte de ofrecerme a ningún equipo porque estoy trabajando y no tengo en mi mente y desarrollo personal volver a Chile en ningún momento. No es lo que yo quiero para mi carrera”, dijo.

"No quiero recordar viejos momentos, pero siempre inventan cosas… pero por ahí no tienen nada que hablar y algún iluminado tiró mi nombre, pero es descabellado que me haya ofrecido a Colo Colo", agregó el DT de 45 años.

Además, Guede señaló con cierta molestia que ”me utilizaron para un interés de Antofagasta, pero jamás nadie habló conmigo. Me pusieron en una lista de la ‘U’, pero mi intención no es entrenar a la ‘U’. Nunca aclaré nada”.

“Esta es la primera nota que doy desde que me fui de Colo Colo (en 2018). En Colo Colo lo pasé muy bien, gané cuatro títulos, no perdí ningún clásico, pero que utilicen mi nombre no sé para qué y ningún interés, ahí sí que tengo que dar una explicación para algo que es mentira. No está en mi mente volver a Chile en los próximos años”, finalizó.

Por ahora, el principal candidato de ByN para que tome el lugar del ‘Comandante’ es el venezolano Rafael Dudamel, ex seleccionador de la ‘Vinotinto’ y que viene de dirigir sin éxito al Atlético Mineiro.