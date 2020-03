Guevara a personas sin entrada para el duelo de hoy de Colo Colo: “No vengan, porque no se podrán acercar al estadio”

Felipe Guevara aseguró que están trabajando de forma conjunta con las policías para mantener el orden en los partidos que se disputen en los estadios chilenos.

“Ojalá que en el Clásico tengamos un nivel de seguridad superior en los estadios y en los lugares donde haya eventos deportivos. Hemos hecho una revisión junto a Carabineros Y PDI. Han venido en busca de drogas, fuegos artificiales y explosivos, para recibir a la hinchada con la mayor seguridad posible”, dijo el intendente Guevara.

También se refirió al duelo que se disputará hoy en el Estadio Monumental y advirtió que “se dispuso un anillo para que no se acerquen hinchas que no tienen entrada. No vengan, porque no se podrán acercar al estadio”.

Además aclaró la “reducción” de aforo para el duelo de los albos por el torneo continental. “Hasta el día de ayer el aforo que se había autorizado es de 20 mil. Ayer a las 20 horas conversando con Estadio Seguro y el señor Harold Mayne-Nicholls autorizamos un aforo de 30 mil espectadores”.

Respecto a la posibilidad de suspender actividades por el scronavirus, Guevara aseguró que aún no tomarán esas medidas. “Hasta aquí no hay ninguna noticia al contrario de lo que venimos haciendo. Vamos a seguir autorizando espectáculos masivos hasta que las señales nos digan que no va a ser posible. Esperamos que eso no ocurra”.