Fernanda Pinilla analiza al rival de Chile en el repechaje para los JJ.OO.: “Son rápidas y de juego directo”

La futbolista del Santa Teresa Badajoz y seleccionada nacional, Fernanda Pinilla, regresó a España luego del torneo que disputó con la Roja en Turquía. En el certamen, la selección femenina sólo sumó triunfos, con goleadas ante Ghana (3-0), Kenia (5-0) e Irlanda del Norte (5-0) y Pinilla, valoró la posibilidad de enfrentar a rivales similares al equipo de Camerún, escuadra que se medirá ante la Roja, en duelos de ida y vuelta, por un cupo para los Juegos olímpicos de Tokio.

Desde que sabíamos que iba a ser un contrincante de África sabíamos que su principal virtud es la velocidad y la fuerza. Son equipos que juegan directo, que te esperan atrás. Es lo que pudimos ver en Turquía con Kenia y Ghana, también estuvimos mirando los partidos de Camerún con Zambia y nos dimos cuenta de que tienen jugadoras bien fuertes arriba. Tenemos que orientarnos en contrarrestar eso y jugar mucho más con el balón, que es nuestra cualidad.

Nos sirvió para conocer y enfrentarnos a un equipo africano, porque son equipos con los que no siempre tenemos las posibilidades de hacerlo. El 2018 enfrentamos a Sudáfrica, que tiene características similares y nos sirve para conocer cómo se paran, como es su juego. Nos dimos cuenta que es muy directo y no conservan mucho el balón. Tratan de jugar por arriba, porque una de sus virtudes es que son más altas que nosotras. La gira fue beneficiosa y sirvió para afianzarnos.

-¿Te gustaría volver a jugar en Chile?

Siempre es una puerta abierta. Hay muchos equipos que están haciendo muy bien las cosas, están abriendo mucho más los espacios y facilitándole las condiciones que necesita una futbolista para poder rendir. El fútbol en Chile sigue creciendo, hay equipos que están al debe todavía, pero el campeonato va a ser mucho más fuerte de lo que ha venido siendo. La posibilidad de volver siempre es algo importante, sobre todo por el tema familiar.

Sí, la verdad es que sí. Yo me vine ya grande, entonces ya tenía hecha mi rutina con mi familia y con mis amigos. Comenzar desde cero, en el sentido social, sobre todo eso es difícil. Cuando hay momentos como un mal partido se echa mucho más de menos, en los cumpleaños de familiares o amigos, el 8M por ejemplo, que recién pasó. Es algo que me identifica bastante y dan ganas de estar allá.

Es una deuda histórica que hay con las mujeres, sobre todo en su participación en la política. La verdad es que me dejó muy contenta. Me gustaría que no tuviésemos que estar hablando de paridad, que fuese algo netamente cultural. Pero por la deuda histórica, hay que hacerlo. Contenta también porque entró el tema de los independientes también.

No, porque no cambié mi domicilio. Existe la posibilidad de que por temas personales esté ese fin de semana en Chile. Obviamente lo cuadré una vez que supe cuándo sería la votación. No lo quise cambiar, no me quise arriesgar. Como es un domingo, es casi imposible que yo pueda votar acá. El lugar más cercano para hacerlo es en Madrid, que está a cinco horas en tren, a cuatro en auto y a una en avión. Pero sale un vuelo en la mañana y a esa hora juego.

Sí, eso tengo que conversarlo todavía por acá.

Me emocionó mucho verlo. Es difícil ponerse en sus zapatos, por lo que él vivió y lo que él pasó. Y creo que no todas las personas tendríamos la valentía que él tiene de volver al lugar en donde sufrió, en donde cambió su vida completamente. Valoro demasiado y admiro su valentía y también el mensaje que está transmitiendo, de seguir luchando. Es admirable y emociónante.