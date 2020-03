Fernando De Paul: "Lo ideal sería siempre no jugar cuando hace tanto calor"

Fernando De Paul, arquero de Universidad de Chile, manifestó sus reparos a la hora de disputar partidos con altas temperaturas por el Campeonato Nacional 2020, lo que pasará para el Superclásico del día 22 de marzo ante Colo Colo en el Estadio Nacional.

El elenco colegial deberá jugar este sábado a las 17:30 horas con Palestino, por la octava fecha, y luego por la novena recibirá a las 12:00 a los albos en Ñuñoa.

Ante esto, el golero argentino nacionalizado declaró en rueda de prensa que "el año pasado se había tocado ese tema con el Sifup, pero también han pasado muchas cosas en el medio y capaz que no se puede jugar tan tarde o de noche, no sé bien”.

“Lo ideal sería siempre no jugar cuando hace tanto calor. Pero nosotros no decidimos eso y no nos queda de otra que entrar y jugar", agregó.

Respecto al cruce con los ‘árabes’ en La Cisterna, el ex San Luis de Quillota señaló que "el calor está jugando un papel importante en los últimos partidos, sabemos que ellos vienen con menos días de descanso, pero me parece que va a pasar por otro lado lo que se dé en el partido, no tanto por el descanso".

A la hora de hablar de la escuadra de Ivo Basay, De Paul dijo que "es un equipo que viene trabajando y haciendo las cosas bien hace mucho tiempo. Va a ser duro. Los partidos con Palestino siempre fueron así. Estamos preparando el partido de la mejor manera para ir a buscar un triunfo en su cancha”.

Consultado por la ausencia de hinchas azules para el próximo cruce, por un tema de seguridad, el guardameta de 28 años indicó que "no es lo ideal, obviamente. En este club, juguemos de local o visita, la gente toma un papel muy importante, por como es el hincha de la ‘U’, pero son decisiones que toma otra gente que nosotros no podemos meternos mucho, obviamente que podemos manifestarnos y decir que queremos jugar con nuestra gente, pero se dio así y ya está”.

Por último, ante la posibilidad que se juegue próximamente sin público el Campeonato o se suspenda derechamente, debido al brote de coronavirus en el mundo, el portero expresó que “es un poco fastidioso, pero nosotros tratamos de trabajar pensando que se va a jugar normal y todas las semanas lo hacemos de la misma manera. A veces, como viene pasando tan seguido de que no se sabe si se juega o no, cuesta aislarse un poco, pero esperemos que de a poco todo se acomode y que sea lo mejor para el país y que estemos con tranquilidad para jugar”.