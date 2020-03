Diego López: "Sería lindo poder entrenar a un grande como Colo Colo"

16:46 Quien ha hecho carrera de técnico principalmente en Italia admitió haber sostenido una conversación con Marcelo Espina, director deportivo de los albos, aunque aclaró que no existe una oferta formal.

El entrenador uruguayo Diego López reconoció su deseo de dirigir en el futuro Colo Colo, luego de aparecer como candidato de la dirigencia de Blanco y Negro para tomar el lugar de Mario Salas.

Quien ha hecho carrera de técnico principalmente en Italia admitió haber sostenido una conversación con Marcelo Espina, director deportivo de los albos, aunque aclaró que no existe una oferta formal.

En diálogo con Redgol, López declaró que “hace dos semanas que me llamaron de Colo Colo, me llamó el director deportivo Marcelo Espina, hablé con él para saber la situación mía aquí en Brescia. Pero bueno, después vino todo este caos y todo quedó como quieto. Es importante que te llamen, es algo bueno, pero hay que esperar”.

“Me llamaron para ver cómo era mi situación y también para ver qué pensaba del equipo y si me gustaría ir a dirigir a Colo Colo ahora. Fue solo una charla para ver mis opiniones e intenciones, pero no hubo ofrecimiento formal”, agregó.

Respecto al ‘Cacique’, el ex DT de Brescia, Cagliari, Palermo Bologna y Peñarol señaló que “es un lindo equipo, un equipo grande que está jugando la Copa, es un equipo que la verdad que me gustaría un día poder dirigir, quizás no ahora, pero sí más adelante sería lindo poder entrenar a un grande como Colo Colo”.

Eso sí, el oriundo de Montevideo no se ve dirigiendo ahora a los albos al contar con un compromiso con el Brescia. “Realmente tengo una relación muy buena y de años con el presidente del Brescia, pero quiero respetar el contrato que firmé. La idea es quedarme pero mirar para cuándo vuelve el campeonato (…) Yo firmé dos años y medio aquí en Brescia. Pero hay que ver lo que pasa”.

“En estos momentos estoy esperando, en casa en cuarentena. No puedo ir a Uruguay y tampoco a Cagliari que es mi casa, con mi familia. Hay que esperar para ver lo que va a pasar con el campeonato italiano, que no sabemos nada, luego de eso decidiré que voy a hacer con mi futuro”, complementó.

Para finalizar, López señaló que “me gusta mucho Chile. Ha tenido una muy buena evolución con los años. Han apostado un proyecto y lo han mantenido, un proyecto que dio frutos, con distintos entrenadores pero una idea similar. Es un fútbol que ha crecido mucho y es muy competitivo, el fútbol chileno está por delante del uruguayo. En todo. En organización, en canchas, en infraestructuras, es un potencial grande que tienen ellos”.