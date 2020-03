Sebastián Moreno: "Estamos actuando en línea con el resto de Sudamérica"

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, entregó detalles este lunes de la suspensión de las ligas profesionales y fútbol femenino por un lapso de 14 días, desde este miércoles 18 de marzo, por el brote y propagación del coronavirus en Chile.

En rueda de prensa en Quilín, el máximo dirigente del balompié nacional declaró que “las competiciones se suspenden por los próximos catorce días (…) Estamos actuando en línea con el resto de Sudamérica, donde 9 de 10 federaciones han suspendido el fútbol”.

Consultado del por qué no se suspendieron además los dos partidos de Primera División y cuatro de Primera B programados entre este lunes y martes, Moreno dijo que “hay traslados ya realizados, pero el componente emocional será analizado caso a caso”.

Ante la cercanía del repechaje por un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio entre la ‘Roja’ femenina y Camerún, el timonel del fútbol criollo indicó que “manifestamos nuestra disposición de no jugar. No existen las condiciones ni en Camerún ni en Chile”. La llave está programada para el 9 de abril en África y el 15 del mismo mes en Iquique.

En cuanto a los entrenamientos, Moreno dijo que “eso es algo que tiene que ver cada club. Se recomienda que se haga bajo todas las medidas de prevención”.

En tanto, el médico del seleccionado chileno, Fernando Yáñez, señaló que “consideramos oportuna la decisión de suspender el fútbol tras conversar con especialistas”.

“Quiero reiterar que hay que mantener la calma, no caer en el pánico. Es altamente probable que jugadores del fútbol formativo se contagien”, agregó.

Respecto a los partidos que se jugarán entre hoy y mañana, el facultativo indicó que “si los jugadores deciden en camarines no jugar, no habrán sanciones (…) Si los actores no están emocionalmente bien, no se puede llevar a cabo esta actividad”.

“El hecho que los clubes como Antofagasta ya hayan tenido traslados, la práctica de los partidos no implica un riesgo”, apuntó.

Luego que los contagiados en Chile llegaran a las 155 personas, el Gobierno ordenó esta mañana el cierre de todas las fronteras, entre otras medidas, con el fin de evitar la propagación del COVID-19.