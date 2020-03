Thomas Bach envió un mensaje a los deportistas que participarán en los JJOO: "Sigan adelante a toda máquina"

14:25 Sus palabras generaron polémica, pues ese es el único evento deportivo que no se ha suspendido pese a la pandemia por el coronavirus. Incluso los mismos atletas cuestionaron sus dichos y que aún no se aplace.

Polémica generaron las palabras del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Hasta ahora, los Juegos Olímpicos de Tokio es el único evento deportivo que no se ha suspendido pese a la pandemia por el coronavirus. Hoy, nuevamente ratificaron que se mantiene el calendario tal como está. "Sigan adelante a toda máquina. Así, la comunidad olímpica podrá unir de nuevo al mundo entero en una competición pacífica. Eso es lo que hace que los Juegos Olímpicos sean tan únicos y ustedes, como principales actores de esta comunidad olímpica, inspirarán a miles de millones de personas en todo el planeta", fue el mensaje del líder. Ni siquiera se ha mencionado la posibilidad de aplazarlo.

"El COI nos pide que continuemos poniendo en peligro nuestra salud, la de nuestras familias y la de la gente, ¿únicamente para entrenarnos cada día? No hay ninguna consideración del riesgo que nos imponen", reclamó la griega Ekaterini Stefanidi, medalla de oro en garrocha en Río 2016.

"El Comité Olímpico Internacional prioriza intereses en desmedro de los valores. Ese es el mensaje de Thomas Bach a los atletas", lanzó Jon Uriarte, ex voleibolista argentino que ganó el bronce en Seúl 1988.

Desde el comité organizador tampoco han manifestado alguna alternativa para suspender o aplazar los JJ.OO. por lo mismo hay países que están analizando no presentarse. "No puedo permitirme tomar una decisión imprudente sabiendo que la situación no está controlada y poniendo a nuestros atletas en riesgo. Por lo tanto, si no obtenemos la opinión de los expertos de que se está manejando y que el riesgo se ha minimizado, no participaremos", aseveró Christopher Samuda, presidente del olimpismo jamaiquino.