Rene Higuita llamó a tener conciencia por el coronavirus: “Si te dicen que no salgas, no salgas”

A raíz de la crisis sanitaria que vive el mundo por el Covid-19 diferentes personajes públicos se han manifestado a través de redes pidiendo conciencia de la situación que se esta viviendo en la actualidad.

Esta vez fue el ex portero colombiano, Rene Higuita, publicó a través de su cuenta oficial de Twitter una imagen cuando era arquero con la frase “si te dicen que no salgas, no salgas”.

Además, aprovechó para hacer un llamado a la población y expresó que “hoy me han mandado mucho esta imagen, si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar”

“Primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas”.