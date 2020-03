Miguel Pinto: "Todo es incertidumbre en este momento, es complicado el panorama"

Miguel Pinto, arquero de Colo Colo, comentó en la presente jornada cómo lleva los trabajos en casa, debido a la propagación del coronavirus en el país, y exteriorizó su incertidumbre respecto al futuro del Campeonato Nacional 2020.

El golero albo, que llegó para la presente temporada desde O’Higgins, entregó algunos detalles de cómo pasa el tiempo en su hogar y las labores que realiza para mantener la forma física.

“Con respecto a los trabajos, tengo implementos en casa para mantenerme físicamente y me he preocupado durante mi carrera de eso, junto a mi esposa. En tanto, al ritmo futbolístico eso no se puede trabajar lamentablemente en casa”, expresó en diálogo con radio ADN.

Además, el guardameta formado en Universidad de Chile cree que las medidas tomadas hasta ahora para evitar la expansión del COVID-19 no son del todo efectivas.

“Esperamos que se tomen medidas más extremas, no se que estamos esperando para eso, sabemos que hay gente que necesita salir para trabajar para llevar dinero a la casa, pero no hay otra forma de salir de esto”, apuntó.

Respecto a la vuelta a la competencia en un corto plazo, Pinto se limitó a decir que “el domingo tendremos información del cuerpo técnico si seguiremos jugando o que va pasar. Todo es incertidumbre en este momento, es complicado el panorama, no solo para nosotros, si no que para todos“.

Pinto recibió recientemente su título de entrenador y ante la opción de convertirse en técnico en el futuro, el portero de 36 años dijo que “hoy soy jugador y mi idea es seguir perfeccionándome como técnico más adelante y orientarme por ese camino”.

“Me gusta la competencia, pero hoy me lo tomo con calma y cuando el físico no me dé más, veré lo que sigue, estoy orgulloso de haber recibido el título en la INAF y agradezco a todos los que me ayudaron para conseguirlo”, sentenció.