Licitación para remodelar el Estadio Monumental sería cancelada nuevamente

La dirigencia de Blanco y Negro estudia la posibilidad de cancelar nuevamente la licitación por el proyecto para remodelar el Estadio Monumental, esta vez por la pandemia del coronavirus que se vive en el país y en el mundo.

La licitación que busca darle una nueva cara al recinto de Pedrero previamente había sido postergada, específicamente en noviembre pasado, por el estallido social que se inició el 18 de octubre.

"Si bien falta un tiempo, todo indica que en abril será complicado hacer algo. Todos dicen que el peak de la enfermedad será el próximo mes y con eso no se podrá iniciar nada ni invitar a nadie", expresó el vicepresidente de ByN, Harold Mayne-Nicholls a El Mercurio.

Otro punto importante que podría llevar a un nuevo aplazamiento es la crisis económica que atravesarían los clubes por la paralización del fútbol profesional, debido al brote y propagación del COVID-19.

"Mientras no tengamos una estabilidad financiera como club y como país, se ve difícil proyectar el inicio de un plan como el del estadio. No hay claridad de cuándo vuelve el fútbol acá en Chile ni a nivel internacional. No hay nada confirmado, hay mucha incertidumbre", apuntó el ex presidente de la ANFP.