Sebastian Giovinco: "Vidal es un animal. Nunca he visto a nadie correr así"

El delantero italiano Sebastian Giovinco tuvo elogiosos conceptos para el volante chileno Arturo Vidal, con quien jugó en la Juventus de Turín del 2013 al 2015.

El ‘King’, hoy en el FC Barcelona, tuvo un exitoso paso por la ‘Vecchia Signora’, ganando siete títulos (cuatro Serie A, una Copa Italia y dos Supercopa).

Giovinco coincidió con el seleccionado chileno en una época de oro de la ‘Juve’, donde el oriundo de San Joaquín formaba una temible zona media con el francés Paul Pogba y el ídolo local Andrea Pirlo.

"En esos años en la Juventus teníamos un mediocampo increíble. Arturo es un animal. Nunca he visto a nadie correr así", expresó el ariete de 33 años en diálogo con el sitio Cronache di Spogliatolo.

Incluso, Giovinco señaló que en esa ‘Juve’ ”había intensidad y ganas de ganar hasta en los partidos de práctica. Volaban las patadas como si no hubiera mañana, era un verdadero entrenamiento. Ahora me he vuelto así, me lo transmitieron”.

Además, el jugador que hoy milita en el Al-Hilal de Arabia Saudita destacó al argentino Carlos Tevez como una figura importante en su carrera.

"¿Los más fuertes? No necesito nombrar a Pogba, Vidal y Pirlo. Uno similar a mí, también como persona, es Tevez. Creamos algo bonito también fuera de la cancha", expresó.

Además del elenco de Turín, Giovinco ha defendido en su carrera las camisetas de Empoli, Parma, Toronto FC y Al-Hilal.