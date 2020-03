David Pizarro arremete contra el Gobierno: “Me da mucho miedo por quienes nos están guiando”

El ex futbolista David Pizarro Criticó en una entrevista a Sky Sports la actual gestión del Gobierno chileno para el manejo de la crisis sanitaria causada por el Covid-19. En esta se dirigió directamente al Presidente Sebastián Piñera y a Jaime Mañalich, actual ministro de Salud.

Actualmente la pandemia ha contagiado a 922 personas en Chile, mientras que dos mujeres han fallecido por la enfermedad. Al respecto, el ex Roma declaró que “la situación en Chile no es muy buena. Desde el 18 de octubre, hasta hace algunos días había manifestaciones, ahora a todo esto se sumó la pandemia. Me da mucho miedo por quienes nos están guiando, el Presidente, el ministro de Salud, hubo información importante no dicha".

En la entrevista además comentó que "nuestro miedo es por la transparencia, que lamentablemente no te deja la tranquilidad necesaria. Menos mal que esta semana hubo noticias del Colegio Médico y ahora estamos más informados, más tranquilos. El camino a seguir es el mismo que están siguiendo en Italia".

Otro de los temas mencionados por el ex Manchester City fue su recuerdo de la Serie, la liga italiana donde pasó gran parte de su carrera, comentando al respecto que “la camiseta de Paolo Maldini es la que guardo con más cuidado, la tengo escondida en mi casa. Es la de su último partido en San Siro. Fuimos aguafiestas, porque ganamos nosotros”

Dichos que se dan luego de la confirmación de que el italiano y su hijo Daniel Maldini dieran positivo por el virus.