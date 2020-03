Gustavo Quinteros: "Sobre Colo Colo, mejor no hablar de esas cosas"

12:59 El DT es una de las alternativas para dirigir a los albos, aunque él no quiso entrar en detalles sobre la posibilidad.

El argentino Gustavo Quinteros, ex entrenador de Universidad Católica y hoy en el Tijuana mexicano, no quiso entrar en detalles sobre el supuesto interés de Colo Colo para que se haga cargo del banco del primer equipo.

El campeón con la UC del Torneo Nacional 2019 apareció de entrada en la lista de candidatos de Blanco y Negro para tomar el lugar dejado por Mario Salas, pero el estratega manifestó que recién en mayo podría sentarse a conversar al estar cumpliendo sus primeros meses en Xolos.

Ahora, consultado por el medio azteca TJ Sports, Quinteros declaró que "sobre Colo Colo, mejor no hablar de esas cosas, hay gente que saca de contexto tal vez y no quiero meterme en esas cosas ahora”.

En otro tema, Quinteros se refirió al paso del delantero colombiano Duvier Riascos en la UC, cuadro donde estuvo lejos de ser un jugador desequilibrante. La ‘Culebra’, hoy en el Always Ready de Bolivia, estuvo durante un año y medio en Tijuana, donde marcó 23 goles en 64 partidos.

"Lamentablemente no pudo tener una buena temporada porque dejó de jugar a finales de octubre en China, llegó recién a Chile finales de enero donde ya estábamos jugando, no se pudo poner bien en su mejor nivel”, apuntó el argentino.

Por último, respecto a lo realizado en Tijuana, el ex técnico del elenco de la franja indicó que “el balance hasta el momento de estar en Xolos yo creo que fue muy positivo (…) El equipo si bien no tiene muchos puntos en la liga, está un poco abajo, yo creo que en el juego ha demostrado en muchos de los partidos que podríamos haberlos ganado el resultado no es el que por ahí merecíamos tener, pero de todas maneras yo creo que se tiene que mejorar, se puede mejorar en la liga”.

“Deberíamos estar más arriba en la tabla por lo que hemos hecho en varios de los partidos. En la copa muy pero muy bien, muy contento por llegar a una final por primera vez en la historia para el club, apenas llegamos a México y ya están jugando una final estoy muy feliz por eso”, sentenció.