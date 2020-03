Miguel Pinto: “Nos debemos a muerte a Gualberto (Jara) y estamos agradecidos de él”

Colo Colo, al igual que la mayoría de los equipos, tiene a sus jugadores trabajando en la casa. Pero en la dirigencia tienen una preocupación adicional. No han encontrado el DT que ocupe el puesto de Mario Salas. Es más, el vicepresidente, Harold Mayne Nocholls, aseguró que por ahora suspenderán la búsqueda.

Sin embargo, el arquero suplente del primer equipo, Miguel Pinto, afirmó puso todas sus fichas en el entrenador interino. "Nosotros nos debemos al cuerpo técnico que está en este momento, el equipo ha trabajado para sacar los malos resultados adelante y Gualberto ha hecho muy bien las cosas", dijo en Cooperativa.

Respecto al reemplazo de Mario Salas, contó que "no he tenido ninguna información, no nos han dicho absolutamente nada, entonces, opinar de algo que aún no nos dicen... la verdad es que siempre me resto de ese tipo de opiniones".

De todas formas, insistió en destacar el trabajo que ha hecho Gualberto Jara como interino. "Ha tenido al grupo unido y lo ha sacado adelante. Lo ha mostrado en estas últimas dos victorias", indicó.

"Nos debemos a muerte a Gualberto y estamos agradecidos de él por sacarnos adelante en un momento que era difícil. Estamos contentos con Gualberto, somos un equipo con jugadores individualmente magníficos y él ha sabido utilizarlos de buena manera", agregó.

Incluso, afirmó que le gustaría que continuara en el banco. "Si seguimos con él, maravilloso. La dirigencia nos dirá qué va a suceder con el tema del cuerpo técnico más adelante", continuó.

Pinto también dijo que la medida de suspender el fútbol chileno por la pandemia de coronavirus "se tenía que adoptar para no estar expuestos al virus" y contó en detalle que realiza exigentes rutinas diarias para mantenerse en forma física.