Sergio Batista reconoció contactos con Colo Colo y que la negociación "va bien"

El entrenador argentino Sergio Batista comienza a acercarse a pasos agigantados al banco de Colo Colo, como reemplazante de Mario Salas, luego de afirmar que “me llamó un intermediario” y que las negociaciones “van bien”.

El ex técnico de la ‘albiceleste’ aparece como uno de los principales candidatos para calzarse el buzo del primer equipo del elenco popular, hoy en manos del interino Gualberto Jara.

Consultado por la opción de llegar al ‘Cacique’, el ‘Checho’ declaró al Diario Olé que "me tienta el desafío. Mi hijo, que es parte de mi cuerpo técnico, me pasó algunos partidos. Me llamó un intermediario de allá y, según me transmite, las cosas vienen bien pero hoy está todo parado (por la pandemia de coronavirus)”.

Batista, campeón del mundo como mediocampista en ‘México 1986’, señaló además que Colo Colo "es uno de los más grandes de Sudamérica. Por supuesto miré al plantel, tiene jugadores importantes, de experiencia, jóvenes”.

Consignar que el oriundo de Buenos Aires llegó el 2010 a la selección absoluta de Argentina, tras ganar con la ‘albiceleste’ Sub 23 la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Duró un año en el cargo al ser destituido luego del adiós en cuartos de final de la Copa América 2011, donde Argentina era anfitriona.