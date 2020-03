José Luis Sierra le abre la puerta a Colo Colo: “. No me cierro a ninguna alternativa”

Colo Colo está en búsqueda de un nuevo entrenador y distintos nombre han surgido para reemplazar a Mario Salas. Ahora fue el turno de José Luis Sierra, quien no se cerró a la posibilidad. "Lo he dicho reiteradamente, mi intención prioritaria es poder seguir dirigiendo en el extranjero. El deseo que uno tiene es una cosa, y las posibilidades y las alternativas que uno pueda tener es otra cosa. No me cierro a ninguna alternativa, mientras se llegue a un buen consenso de poder trabajar", dijo.

Luego agregó que "no me gusta hacer proyecciones. Lo que uno puede desear a veces choca con la realidad".

Sierra fue campeón con Colo Colo en 2015, luego estuvo cerca de conseguir un nuevo título en 2016. Finalmente terminó renunciando en julio de ese mismo año, por diferencias con Blanco y Negro.

Luego de su salida de Macul, el Coto partió al Al-Ittihad de Arabia Saudita y posteriormenre Al-Ahli en los Emiratos Arabes Unidos. Respecto a su experiencia allá destacó que logró zafar del descenso. "He dirigido cuatro equipos, mi última experiencia fue una de las mejores, respecto a lo que pudimos conseguir, estuve Al Ittihad en una situación complicada, salvar al equipo del descenso fue un tremendo logro, tanto o más que los dos títulos que logré en ese club en los años anteriores", sentenció.