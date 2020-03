Jugador del Ajax despertó del coma casi tres años después de sufrir arritmia

Esta mañana la familia de Abdelhak Nouri, jugador del Ajax de Amsterdam, confirmó que el futbolista despertó después de pasar casi tres años en coma. El deportista sufrió una arritmia durante un duelo amistoso jugado a mediados de 2017, entre el Werder Bremer alemán y su club.

Producto de aquello, quedó con lesiones cerebrales graves, que derivarían en un coma en el que permaneció hasta esta jornada.

"Está despierto, duerme, come, pero no se levanta de la cama. En los buenos tiempos, hay una forma de comunicación, por lo que mueve las cejas, aunque simplemente no puede soportarlo por mucho tiempo", comentaron sus cercanos.

En ese contexto, su hermano agregó que “él sabe dónde está. Es bueno para él que esté en un ambiente familiar. Fingimos que no está enfermo. Hablamos con él y vemos fútbol. Nos dimos cuenta de que le gusta eso. A veces también es emocional, pero a menudo hay una sonrisa. Esto es bueno también para todos nosotros".