Agente de Parraguez descartó oferta desde Perú por el jugador albo

José luis Carreño, representante de Javier Parraguez, aseguró que pese a los rumores de la prensa peruana, no han llegado ofertas por el atacante colocolino al Estadio Monumental.

En declaraciones a CDF.cl, Carreño afirmó que “a las oficinas de Colo Colo no ha llegado nada, a mí no me han comunicado nada. Con todo lo que estamos viviendo existe una incertidumbre tanto en el campeonato chileno como peruano. Pero de momento no hay nada oficial".

No obstante, el agente detalló que “Javier está constantemente recibiendo ofertas desde el extranjero. Equipos importantes de Ecuador, Colombia, México, incluso Israel han consultado por sus servicios”.

Cabe recordar que de acuerdo a versiones de la prensa peruana, Mario Salas, nuevo DT de Alianza de Lima, quiere contar con el ex Huachipato. Asimismo, estaría interesado en Gabriel Costa, también atacante del cuadro “popular”.