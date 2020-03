Matías Rodríguez asegura que habló con Navarrete y le afirmó que no bajarán los sueldos

En distintas partes del mundo los jugadores de fútbol y entrenadores están viendo mermados sus salarios a raíz de coronavirus. Incluso, en Chile se ha especulado con que sería una posibilidad.

Pero, Matías Rodríguez afirmó que conversó con el presidente de Blanco y Negro, José Luis Navarrete, quien le confirmó que eso no pasará dentro de la U. "Hoy hablé con el presidente de nuestro club y me entregó una información que me dejó tranquilo, para que se la traspasara a los demás compañeros. Lo que está saliendo en los medios está alejado de la realidad del club", sostuvo el lateral en Cooperativa.

"Por el momento, a corto plazo, eso (la baja de sueldos) no va a pasar", ratificó el defensa.

También aprovechó de destacar que "los jugadores somos solidarios y hay que ver qué medidas se van a tomar”. También se puso en contacto con Gamadiel García, presidente del Sifup, porque "hay estar preparados para cualquier cosa".

Finalmente, deseó que esta emergencia sanitaria por el coronavirus "no se haga más extenso, porque nos perjudica a todos".