René Orozco: "La ‘U’ no existe, no tiene equipo, no tiene nada"

17:20 "No sirven para nada, creen que salir campeones es tan fácil como cuando lo hicimos nosotros. No saben nada, porque nos costó mucho sacrificio y pelear contra todos los intereses que después se apoderaron del club", agregó.

El doctor René Orozco, ex presidente de Universidad de Chile, no tuvo piedad para analizar el presente del cuadro azul y aseguró que “la salud pública no existe” a la hora de explicar la propagación de coronavirus en el país.

El mandamás del elenco colegial de 1991 a 2004 fue muy crítico con la actualidad del club que presidió al señalar en diálogo con La Cuarta que “la ‘U’ no existe, no tiene equipo, no tiene nada. Tiene unos tontos que la dirigen, que no saben nada, absolutamente inútiles".

"No sirven para nada, creen que salir campeones es tan fácil como cuando lo hicimos nosotros. No saben nada, porque nos costó mucho sacrificio y pelear contra todos los intereses que después se apoderaron del club", agregó.

El nefrólogo fue más allá al señalar que "a la ‘U’ se la robaron. Nadie me pudo dar una explicación. Dijeron que no teníamos nada. Pero si hasta nuestros jugadores en su momento hicieron una pretemporada en la Ciudad Azul. Eso lo expropiaron por una deuda residual que el directorio de la ‘U’ ya había acordado pagar".

Por otro lado, Orozco se refirió a lo que vive el país con la pandemia de coronavirus, con 2.139 contagiados y siete fallecidos.

"La salud pública chilena no existe y ahora se ha demostrado. Ni siquiera hay una investigación respetable para buscar el antídoto de este bicho que nos tiene tan fregados. A este país lo hundieron los tramposos, los sinvergüenzas”, dijo.

"Al final todos estos bichos se mueren. Lo que pasa es que es una epidemia que está demasiado extendida, es difícil combatirla. Al final, vamos a matar al bicho y la civilización saldrá adelante”, agregó el médico de 90 años.

Respecto a la respuesta del Gobierno a esa enfermedad, Orozco indicó que “ha sido un poco lenta, pero es verdad que esta es una enfermedad muy terrible, que es difícil apuntarle. Además, a todos los países los pilló muy de improviso. Hasta los más desarrollados como Francia o Italia, la han pasado mucho peor que nosotros. Yo me cuido, estoy manteniendo las normas preventivas que dio el gobierno. Acá hay que ser obedientes".