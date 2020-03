La ANFP se abre a la opción de congelar el contrato de Reinaldo Rueda

09:12 "Congelar o suspender el contrato (de Reinaldo Rueda) es un tema que no hemos visto, no hemos tocado, pero creo que tendremos que tocarlo cuando corresponda, como lo está haciendo todo el mundo por este tema", señaló un dirigente a El Mercurio.

A raíz de la emergencia sanitaria que existe en el mundo por el Covid-19, varios clubes han anunciados diferentes medidas economicas para contrarrestar la crisis.

Un ejemplo de aquello, es la AUF en Uruguay, que anunció la suspensión del contrato de Oscar Tabárez, iniciativa que la ANFP también esta analizando hacer con el DT Reinaldo Rueda.

En una conversación entre El Mercurio y un dirigente, este último señaló que "son situaciones distintas, pensando en la realidad que tiene cada país. No estamos ajenos a la situación mundial y creo que debemos tomar medidas en ese sentido, pero no quiero hablar de esas cosas. Congelar o suspender el contrato (de Reinaldo Rueda) es un tema que no hemos visto, no hemos tocado, pero creo que tendremos que tocarlo cuando corresponda, como lo está haciendo todo el mundo por este tema".

"Lo de Tabárez es un precedente. Cuando se analice y se tome alguna decisión, se comunicará", aseveró.