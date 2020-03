"Machete" y opción de llegar a Colo Colo: "Ahora puedo y es una opción"

El ex entrenador de la UC y de la U, el uruguayo Martín Lasarte, dijo entrevistado por La Cuarta, que "si me seduce el proyecto, lógicamente lo pensaría", en relación con una eventual oferta para asumir la banca de Colo Colo.

Ello, luego de que "Machete" fue una de las opciones que barajó la dirigencia alba para suceder a Mario Salas.

"Sólo hablé con una persona, en realidad nunca se trató de algo concreto. Sabía que mi nombre estaba ahí porque tengo amigos. Y con la persona que tengo amistad le dije que si había una lista o algo, en ese momento no me tomaran en cuenta, porque yo no estaba para salir al exterior, no por mí, sino por gente allegada a mí", señaló.

"Ahora no lo sé, ahora es otro tema, porque puedo y es una opción. Pero primero hay que solucionar el tema del coronavirus", dijo el charrúa.