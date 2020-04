Dybala confesó cómo reaccionó Cristiano Ronaldo cuando le contó que “en Argentina te odiábamos un poco”

Paulo Dybala, uno de los futbolistas más destacados de Italia y Europa, aprovechó su cuarentena por Covid-19 (enfermedad que confirmó que padece) para dar una singular entrevista a Juan Pablo Varsky, para AFA Play. En ella el jugador se refirió a algunos de sus compañeros, como Lionel Messi en la selección argentina o Cristiano Ronaldo, en la Juventus.

Al referirse a CR7, “La Joya”, como es apodado el argentino comentó que “a nivel personal, me sorprendió para bien. Cuando él llegó a Juventus había mucha expectativa porque en la Champions habíamos quedado afuera justo contra el Real Madrid y había habido varias discusiones durante el partido, incluso con él. Pero la verdad es que nos encontramos con otra cosa. Como persona es un excelente tipo, muy amigable adentro y afuera del vestuario, que siempre está dispuesto a hablar y a escuchar también, algo que me sorprendió porque a veces, cuando son figuras tan importantes, no son así”.

Además, confesó una sabrosa anécdota con el luso, asegurando que “uno lo ve así medio canchero o agrandado y una vez que estábamos viajando, me senté al lado de él y le dije que en Argentina lo odiábamos un poco por su figura, por cómo camina”. A lo que el luso respondió, fuel en su estilo, “Se río y decía: ‘sí, bueno, ya sé que es así. Pero yo sé cómo soy. Estoy acostumbrado a que me critiquen por eso”, comentó Dybala.

Al comentar la sociedad futbolística que ha formado con el portugués en cancha y entrenamientos, reconoció que “durante el primer año no pudimos tener la intensidad que conseguimos ahora. La verdad que hasta donde se jugó este año, lo estábamos haciendo muy bien, nos empezamos a conocer más y a tener más feeling adentro de la cancha”.