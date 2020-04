Matías Cahais: “Aquí los tests no son gratuitos, la salud es muy cara”

17:37 El ex UC también cuestionó que “la gente aquí no tiene la ayuda que por ejemplo le brinda el gobierno argentino a sus habitantes”.

Matías Cahais, defensor de O'Higgins de Rancagua, criticó al sistema de salud chileno ante la pandemia del Coronavirus, cuestionando que se cobre por la realización de los exámenes para detectar la enfermedad.

En entrevista con el portal mundoascenso.com.ar, Cahais afirmó que “aquí los tests no son gratuitos, la salud es muy cara, no hay comparación de ningún tipo con el sistema sanitario en Argentina”.

El zaguero agregó que “no estamos al extremo de lo que menciona el presidente Piñera en decir en comparación a Brasil, tampoco estamos cerca de la situación argentina”.

El futbolista aseguró que un test cuesta unos 50 dólares (43 mil pesos chilenos), agregando que “el sueldo básico en el cuál lo percibe el 70% de la población chilena son aproximadamente 500.000 pesos chilenos, equivalen a 30.000 pesos argentinos “.

En la misma línea, añadió que “es mucho más caro vivir en Chile que en Argentina. No hay educación pública, la salud pública en Argentina es muy buena. El test del Coronavirus es pago para el que tenga obra social, medicina prepaga como para el que no”.

Además, Cahais ejemplificó que “yo tuve que salir algunas veces de urgencia por mi nena pero por otros problemas de salud. Acá te cobran las veces que te toman la fiebre”.

El argentino detalló que “nosotros estamos en permanente contacto con nuestra familia, a través de videollamadas. Nosotros no estamos en cuarentena, pero desde el club nos dijeron que no teníamos que ir a entrenar. Mis hijos no van a la escuela. Estamos haciendo una cuarentena optativa”.

El ex UC también cuestionó que “la gente aquí no tiene la ayuda que por ejemplo le brinda el gobierno argentino a sus habitantes”y que “el Presidente (Piñera) cuando sale a hablar no dice mucho, se van sumando todos los días nuevos casos. En las escuelas mencionan que hasta mitad de año, los chicos no van a tener clases”.

Sobre la crisis social, Cahais sentenció al medio trasandino que “aquí es muy marcada la diferencia de clases sociales en Chile es muy notorio. El 70% del país cobra un sueldo básico y a la gente no le alcanza para nada. La población esta toda su vida pagando por la educación. El estallido fue por el aumento del boleto del subte (Metro). Por momentos este país parecía una guerra. A mi me daba miedo y a mi familia también”.