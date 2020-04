Johnny Herrera y fallecimiento de su madre: "Mi gran temor era no poder despedirme"

El arquero de Everton de Viña del Mar, Johnny Herrera, abordó en conversación con LUN, la muerte de su madre, Gladys Muñoz, afectada por el Covid-19.

Herrera relató que viajo luego de saber que el estado de su madre se había agravado. "Como a las tres de la mañana hablé con el médico a cargo y le insistí que hicieran todo lo posible por salvar a mi viejita. Sospechaba que podía tener el Covid-19, aunque no lo podían confirmar porque había que esperar el resultado. Me preocupaba que ella ya había tenido neumonía unas tres veces si no me equivoco. Además que era hipertensa".

"El viaje se me hizo eterno a Temuco desde Viña del Mar. Antes de salir de mi departamento, el doctor me dijo que eran escasas las posibilidades que pudiera sobrevivir (...) trataba de mantener la calma durante el viaje, pero mi gran temor era no poder despedirme".

El ex Universidad de Chile relató que al llegar a Temuco, el día domingo 29, logró conversar con su madre. "Es duro que te digan 'entra a despedirte'" y narró que tras adoptar todas las medidas de seguridad, ingresó a la habitación. "Ella estaba consciente y hablamos. Nos quedamos esperanzados porque estaba mejorando", contó.

El lunes y martes, sólo pudo hablar con ella por teléfono y ese último día a las 10 de la noche, el médico le comunicó del fallecimiento de su madre. "Se me vino el mundo encima. Mi viejita no pudo seguir luchando", dijo.

"Cuando pase todo esto espero hacerle una ceremonia bonita en la iglesia de Angol", dijo el portero, quien se encuentra actualmente en cuarentena, alejado de su novia y su hijo.

"Ojalá entiendan que hay que quedarse en la casa. Uno no dimensiona lo que está pasando hasta que le toca vivirlo en carne propia", dijo.