Gualberto Jara: “No me quiero ilusionar con el primer equipo”

Gualberto Jara, director técnico interino de Colo Colo, aseguró que no se ilusiona con seguir al mando del primer equipo, en medio de la incertidumbre por conocer al reemplazante definitivo de Mario Salas.

En conversación con Radio Cooperativa, el paraguayo afirmó que “asumí en un momento impensado. Volviendo de la Copa Libertadores sub 20 me informan que sería de manera interina hasta la llegada de un nuevo entrenador. Con esta situación del virus no hubo nada concreto”.

Además, agregó que “hay que ver la idea que tienen los dirigentes y ahí se hablará de la continuidad del trabajo. Yo no me quiero ilusionar con el primer equipo, estaba bien trabajando en las divisiones menores”.

Sobre lo hecho con el plantel antes de la suspensión del fútbol por el Coronavirus, Jara señaló que “estábamos consiguiendo salir de la mala racha. Levantando cabeza por medio de conversaciones y decisiones justas, pero lastimosamente se cortó. Venían una serie de buenos partidos como el clásico en el que, si lográbamos un buen resultado, daríamos un gran salto".

“Colo Colo cuenta con un plantel de mucha experiencia y gracias a eso pudimos conseguir en parte, recuperar la confianza y la alegría en los entrenamientos y los partidos”, añadió.

Consultado sobre una posible rebaja en los salarios, el guaraní sentenció que “no hablé de estos temas con los jugadores, pero es un tema muy complejo. La diferencia entre lo que ganan los jugadores y la situación de la mayoría de las instituciones es complejo, tanto para el club como para los mismos jugadores”.