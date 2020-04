Gary Medel: "Creo que será pronto el regreso a Chile"

El capitán de la selección chilena, Gary Medel, reveló que está pronto a concretarse su regreso al fútbol chileno luego de una carrera en el exterior que comenzó el año 2009 en Boca Juniors de Argentina.

El ‘Pitbull’ comenzó su carrera en el balompié en Universidad Católica, camiseta que defendió de 2006 a 2009. Tras ello, el oriundo de Conchalí militó en los xeneizes’, Sevilla, Cardiff City, Inter de Milán, Besiktas y Bologna.

Consultado por su presente en el Viejo Continente, Medel declaró al CDF que "estamos viviendo el día a día, uno nunca sabe lo que pueda pasar a futuro. Estamos súper contentos aquí en Italia, mi familia sobre todo y eso me alegra bastante”.

"Pero la verdad es que creo que será pronto el regreso a Chile, porque ya tengo 32 años, estoy a un paso de que termine mi carrera, es la verdad. Estoy muy bien físicamente, estoy contento, me siento bien. Así que espero verme pronto por Chile", añadió.

El mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 también se dio tiempo para hablar de las medidas que se han tomado en Chile para evitar la propagación del coronavirus, enfermedad que ya suma 57 fallecidos en el país.

"Por lo que veo en las noticias, no se han tomado el tema muy en serio. Espero que no pase como en Italia que no consideramos tanto lo que pasaría, y ojalá decreten una cuarentena en todos lados y no en algunas comunas”, señaló.

Para finalizar, Medel comentó lo que ha sido el período de cuarentena por el COVID-19. "Me hace mucha falta pisar un campo de entrenamiento, ver a mis compañeros. Estoy haciendo trabajos en casa, cuidándome mucho con la comida (…) Estoy entrenando una o dos veces diariamente para estar bien físicamente y en ese sentido me he cuidado bastante. Pero sí, se echa mucho de menos una cancha", sentenció.