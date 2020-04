Paul Ince elogió a Alexis: "No descarto que sea clave en el United"

11:20 Las declaraciones del volante histórico del Manchester salen justo cuando en Inglaterra se especula con que el delantero nacional no sería considerado para la próxima temporada, por el alto valor de sueldo.

El ex futbolista inglés Paul Ince, volante histórico del Manchester United, entregó positivos conceptos para el delantero chileno Alexis Sánchez, quien a mitad de año deberá regresar a Old Trafford tras cumplir su préstamo en el Inter de Milán.

La prensa inglesa adelantó que el ‘Niño Maravilla’ no será considerado para la temporada 2020-2021 de los ‘Diablos Rojos’, principalmente por su alto sueldo que implica pagarle unas 500 mil libras esterlinas por semana.

Pese a ello, Ince confía en la continuidad del tocopillano y espera que sea pieza clave en la próxima campaña del equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer.

"No descartaría que Sánchez regrese al United y sea clave de su equipo la próxima temporada. El fútbol es un juego viejo y divertido", apuntó el jugador del United de 1989 a 1995.

"Sánchez definitivamente podría regresar al United, lucir fantástico en el entrenamiento. Golpear de entrada va a ser importante para sus planes", agregó el hoy comentarista deportivo y mundialista en Francia 1998.

Consultado, en tanto, por el interés del West Ham United de sumar al ariete de 31 años, Ince dijo que "si alguien puede sumarlo y jugarlo en la posición correcta, todavía tienes un gran jugador allí. Si ese es West Ham, quien puede construir su equipo a su alrededor, entonces es un gran negocio”.

"Donde quiera que vaya, tiene que estar jugando semana tras semana. No solo para justificar su salario, sino para su propia carrera. Y estoy seguro de que está desesperado por jugar. Lo he visto mucho, y nunca fue por falta de intentos que las cosas no funcionaron", sentenció.