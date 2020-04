Prensa inglesa: Solskjaer tiene a Alexis Sánchez en la lista de transferibles

16:50 El popular cuadro de la Premier tiene en mente vender al nacional, principalmente al no tener considerado cancelar el alto salario que hoy recibe.

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, tendría listo los nombres de los jugadores transferibles de cara a la temporada 2020-2021 del fútbol inglés, donde aparece el delantero chileno Alexis Sánchez.

El ‘Niño Maravilla’ finaliza a mitad de año su préstamo en el Inter de Milán y deberá regresar a los ‘Diablos Rojos’ de Old Trafford, dueños de su pase. No obstante, el popular cuadro de la Premier tiene en mente vender al nacional, principalmente al no tener considerado cancelar el alto salario que hoy recibe (cerca de 180 millones de pesos chilenos mensuales).

Mientras el Manchester Evening News señala que “el United ha estado buscando compradores potenciales para Alexis Sánchez”, el Daily Mail apunta que “es difícil imaginar que el extremo tenga un futuro en Old Trafford, y también podría irse, aunque su salario de £ 400,000 por semana podría ser un obstáculo para cualquier posible transferencia”.

Además del tocopillano, Solskjaer tiene en la rampa de salida con miras a la próxima campaña a Phil Jones, Jesse Lingard, Andreas Pereira y Chris Smalling.

El futuro del goleador histórico de la selección chilena sigue siendo una incógnita. Versiones de prensa dan al formado en Cobreloa con posibilidades en el West Ham United, en el Atlético de Madrid y en el fútbol de Qatar.