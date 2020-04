Ex mundialista inglés: "Alexis podría trabajar duro y ser un éxito en el United"

13:48 Pese a que la prensa internacional da al ‘Niño Maravilla’ fuera del elenco de Old Trafford para la temporada 2020-2021, aun hay voces que confían en un buen futuro del tocopillano en los ‘Diablos Rojos’.

Paul Merson, ex figura del Arsenal FC y de la selección de Inglaterra, sostuvo que el delantero chileno Alexis Sánchez podría vivir un renacer futbolístico en su regreso al Manchester United, luego de defender a préstamo al Inter de Milán.

La semana pasada el ex mundialista inglés Paul Ince declaró que "no descartaría que Sánchez regrese al United y sea clave” y ahora recibió un espaldarazo de Merson, ex jugador y hoy comentarista.

En una columna escrita en Sky Sports, el mundialista en Francia 1998 señaló que "después de esto (la crisis del coronavirus), la gente apreciará mucho más las cosas ahora, y eso incluye a algunos de los futbolistas que obtienen grandes sueldos y piensan que simplemente pueden pasear".

"Sánchez fue uno de esos jugadores, pero creo que probablemente ahora piense que esta vida va muy rápido, especialmente una carrera futbolística", complementó.

Respecto al bicampeón de América con la ‘Roja’ apuntó que "los jugadores podrían comenzar a apreciar eso más y él podría regresar, trabajar duro y ser un éxito porque no se puede pasar de ser tan bueno en el Arsenal a ser tan malo en el Manchester United, simplemente no se puede”.

El futuro del goleador histórico de la selección chilena sigue siendo una incógnita. Versiones de prensa dan al formado en Cobreloa con posibilidades en el West Ham United, en el Atlético de Madrid y en el fútbol de Qatar.