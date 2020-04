Gianluca Vialli supera el cáncer de páncreas

11:08 El ex delantero italiano estuvo 17 meses de tratamiento, para superar la enfermedad.

El exdelantero italiano Gianluca Vialli ha dejado atrás el cáncer de páncreas que le fue diagnosticado a finales de 2018 y tras casi año y medio de tratamiento, según confirmó en una entrevista al diario de su país 'La Reppublica'.

"Terminé en diciembre 17 meses de quimioterapia, repartidos en dos ciclos, de nueve y ocho meses. Ahora, en abril, los exámenes no mostraron signos de enfermedad. Fue muy, muy difícil, incluso para un tipo duro como yo", señaló Vialli al diario italiano.

“Recuperar mi salud significa poder mirarme al espejo y ver mi pelo crecer, no tener que pintarme las cejas con un lápiz. Me siento muy afortunado respecto a muchas otras personas”, agregó el ex Cremonese, Sampdoria, Juventus y Chelsea.

Además, el ex jugador de 55 años realizó una comparación con los pacientes que padecen actualmente de coronavirus, indicando que “pienso en aquellos que son ingresados al hospital y son forzados a morir solos, con sus parientes lejos para evitar un contagio, funerales que no se pueden celebrar. Es horrible. Esta crisis nos está dejando enormes miedos en nuestro país; miedos emocionales, morales y económicos”.

El internacional con Italia en 59 oportunidades, siendo mundialista en México 1986 e Italia 1990, también fue entrenador, dirigiendo al Chelsea y al Watford de Inglaterra.