Marquinhos echó al agua a Neymar: reveló que fue el autor intelectual de la burla a Haaland

En el fútbol dicen que no se puede cantar victoria hasta que se toca el silbato final. El PSG logró dar vuelta la llave ante Borussia Dortmund y avanzó a los cuartos de final de la Champions League, imponiéndose en el global por 3-2.

Fue precisamente en el duelo de vuelta que los jugadores del elenco francés se burlaron de Erling Haaland, figura del equipo alemán, imitando en la cancha y en el camarín el festejo que hace cuando anota un gol. El delantero se sienta en el piso, como si estuviese meditando. Es más, cuando lo hicieron en el vestuario sonaba de fondo la canción "No te creas tan importante", del grupo Damas Gratis.

Marquinhos, defensa del PSG, reveló que Neymar fue el autor intelectual de esta burla, por la que incluso los franceses se llevaron una advertencia por parte de la UEFA. "A Neymar le gusta eso. No es sólo un jugador de fútbol. No tiene miedo y siempre responde a las provocaciones. Después de su gol, le pregunté si lo había sacado todo. Me lo advirtió, le dije que esperara hasta el final del partido, pero me dijo que lo dejara y que no lo detuviera", confesó Marquinhos a Desimpedidos.