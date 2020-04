Pablo Aránguiz respondió a críticas por declaraciones y fotos con camiseta de Colo Colo: "Me debo a la U"

El volante de Universidad de Chile Pablo Aránguiz, generó polémica luego de declarar que no descarta la posibilidad de jugar en Colo Colo en un futuro. Asimismo, este lunes, fotografías vistiendo la camiseta del equipo albo se viralizaron en las redes sociales.

Tras esto, el seleccionado nacional sub 23, salió al paso de los cuestionamientos a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró: "Prefiero expresarme por este medio para decir que he recibido todo tipo de mensajes y sé que cada quien es libre de expresarse, pero creo que mi declaración de ayer fue la acertada".

"Yo nunca llegue al club ( La U ) diciendo que era hincha o alguna cosa por estilo, si con mi postura humilde tratando de aportar mi granito de arena a jugarme mi opción y conseguir cosas importantes”, escribió.

Asimismo, añadió que "tampoco llegue diciendo que era hincha de CC ( que no lo soy ) si dije que tantos años en un club como U.E pasando tantas cosas uno se termina enamorando y haciéndose hincha eso es por U.E que en 8-9 años en la institución no son menor ( tampoco dije que de pequeño era hincha )".

En cuanto a las fotos, aseguró tener "muchas" y "en varios estadios con distintas camisetas (mi familia es muy futbolera)", añadió.

Y finalmente, concluyó asegurando: "Me debo a la U ellos me dan el sustento para mí y familia entonces señores por la camiseta e institución yo lo voy a dejar todo como hasta ahora , el día de mañana si ustedes creen que no estoy haciendo las cosas bien ( esperemos que no pase ) recrimínenme lo que quieran", remató.