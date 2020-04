COI y Tokyo 2020 crean comité para afrontar el aplazamiento de los JJ.OO.

El Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 2020 han creado un comité de dirección conjunto que se reunirá periódicamente para afrontar las consecuencias del aplazamiento de la cita hasta 2021 por la crisis sanitaria del coronavirus.

Así lo anunció el COI tras la videoconferencia en la que han participado este jueves el presidente de la Comisión de Coordinación, John Coates, y el Director Ejecutivo de los Juegos, Christophe Dubi, por parte del organismo olímpico, y el presidente de Tokyo 2020, Yoshiro Mori, y su Director General, Toshiro Muto.

La organización de los Juegos estará supervisada por un comité de dirección conjunto, liderado por John Coates y Yoshiro Mori, que se reunirá "cada vez que sea necesario" para lograr una "coordinación permanente y una toma de decisiones eficaz".

Como apoyo a dicho comité, el COI y Tokyo 2020 tendrán su propio grupo de trabajo 'Here we go' ('Aquí vamos') y 'New Launch' ('Nuevo Lanzamiento'), respectivamente.

Entre los aspectos más importantes en los próximos meses destacan buscar un nuevo calendario a las competiciones previas y tratar de reducir los costos del aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y la inclusión de las medidas por el impacto de la COVID-19 en el plan de entrega de los Juegos para 2021.

El presidente de la Comisión de Coordinación del COI, John Coates, subrayó el "formidable espíritu de cooperación" entre el CIO, el Comité Paralímpico Internacional (CPI), el movimiento olímpico, el Comité Organizador Tokyo 2020 y las autoridades japoneses que ha permitido "aportar claridad y certidumbre a los deportistas, aficionados y a las partes implicadas de todo el mundo".

"Pensamos que los Juegos de Tokyo 2020 pueden ser un destello de esperanza para el mundo en estos tiempos difíciles y que la llama olímpica puede ser la luz al final del túnel en el que el mundo se encuentra actualmente. El comité de dirección conjunto hará todo lo posible para que sea así", afirmó.