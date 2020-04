Paulo Díaz y cuarentena en Buenos Aires: "Extraño a mi hijo y a mi mujer"

El defensor chileno Paulo Díaz, jugador de River Plate, comentó la cuarentena que vive en Buenos Aires y lo difícil que ha sido estar al otro lado de la cordillera sin la presencia de su hijo ni de su mujer.

El ex Palestino, Colo Colo, San Lorenzo y Al-Ahli, de 25 años, reveló que lo más duro de este confinamiento en la capital argentina es estar lejos de sus seres queridos.

"Los extraño muchísimo. A mi hijo lo llamo siempre. Lo bueno es que no se ha olvidado de mi cara. Siempre que me ve se ríe, así que extrañándolo mucho y creo que en estos días podría viajar porque podría salir un vuelo a Chile", declaró al sitio Fútbol Joven Chile.

Además, el seleccionado nacional señaló que esta cuarentena por la pandemia de coronavirus "es difícil para un futbolista, porque uno está acostumbrado a estar todos los días en constante movimiento, con entrenamientos intensos al aire libre”.

"Me levanto un poquito más tarde y aprovecho el sueño. Pero después estoy entrenando, hago mis cosas, almuerzo, veo series y películas y termino jugando PlayStation con mi hermano (Nicolás)", agregó.

En tanto, Díaz reconoce que este período encerrado "hubiera sido más distinto de estar con mi familia, mi señora y mi hijo que están en Chile, tuvieron que viajar por un tema familiar y cuando se cerraron las fronteras se quedaron allá (en Chile)”.

Por otra parte, el lateral comentó el contacto que ha tenido con su entrenador, Marcelo Gallardo, a través del chat. "Siempre me manda mensajes por Whatsapp y me pregunta cómo va el tema de la cuarentena. Pregunta cómo me siento por estar solo. Llevo un mes solo y por eso se ha preocupado bastante”.

Para finalizar, el defensor habló del entrenamiento que lleva en el hogar. "Un día entrenamos fuerza y al otro, resistencia y cardio. siempre hay que mantenerse en el tema del cardio, hacer lo más parecido que tenemos en competencia. Por eso me trajeron una bicicleta para trabajar en casa", sentenció.