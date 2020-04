Guerra revela quiénes son los secos del PES y arenga a Moya para torneo virtual

Cambio en el equipo. Aunque el Canal del Fútbol había anunciado primero a Nicolás Guerra en los controles representando a la Universidad de Chile en el Torneo virtual de PES 2020 que comienza hoy desde las 20:15, y que será transmitido en vivo por el CDF HD, Premium y CDF Estadio, finalmente estará Camilo Moya en el joystick y el "Kun" de comentarista.

"Se eligió él solo, pero creo que en un torneo anterior le fue mal", dice entre risas el delantero a hoyxhoy, quien hace referencia a un torneo de FIFA 2020 organizado por una radio donde el hispano Carlos Palacios -a posterior el campeón- venció por goleada a Moya en los cuartos de final por 11-7.

El lunes debutará la dupla azul ante Curicó, que tendrá a Gonzalo Mall jugando y Carlos Espinoza en el análisis. Sobre su nuevo rol de comentarista y cómo apoyará al volante, dice que "quiero darle ánimos para que se ría, se relaje. Creo que ya jugó un torneo y perdió. El primer partido lo ganó fácil, creo que era candidato, pero en el segundo perdió altiro con Carlitos Palacios", cuenta sobre el otro campeonato.

Ante el mal resultado reciente, el delantero aconseja con un tono irónico a su compañero de club. "Le aconsejaría que juegue como yo le juego a él cuando le gano, que si imita como juego va a salir campeón. Yo voy todo al ataque, siempre", lanza riendo.

Guerra, por su parte, recuerda que desde los 14 años es fanático de la consola. Con los años se decantó por el FIFA, pero reconoce que en el club azul tienen un Play y también se juega PES, así que está familiarizado con ambos, aunque revela que en la interna azul hay preferencia por uno.

"Las veces que vamos a concentraciones largas, como por ejemplo pretemporadas, o cuando vamos de viaje a otros países, con los cabros llevamos el Play. Pero es puro FIFA", cuenta.

¿Quiénes son los más expertos en la consola dentro del plantel? El "Kun" da nombres: "De los mejores, y con los que más juego, el Camilo (Moya), (Sebastián) Galani juega bien eso sí, (Jonathan) Zacaría, Pablito Aránguiz igual juega bien. Todos ellos tienen su nivel. El más pelusón es el Zacaría, le gusta molestar al resto".

En su casa, el exseleccionado Sub 20 cuenta que en las mañanas hacen un trabajo virtual grupal en lo físico y en las tardes trabaja a nivel individual. A diferencia de quienes viven en departamento, dice que por suerte ha podido escaparse para tener más contacto con el balón.

"Los fines de semana me voy al campo a casa de familiares y ahí por suerte tengo una cancha al lado y aprovecho de entrenar un poco. Pero es todo tomando las medidas de precaución, como no hay nadie puedo ir", detalla.

Respecto a sus opciones en la cancha, dice que hay una buena pelea con Ángelo Henríquez y Franco Lobos por acompañar a Joaquín Larrivey. "A mí por lo menos me acomoda mucho jugar con otro delantero. Si es con tres delanteros, me gusta ser el 9. Si es con dos, me acomoda ser la segunda punta".

Sobre el acuerdo que ya habría entre Azul Azul y el plantel para la rebaja de sueldos, es escueto: "La información oficial la va a dar el club. En lo personal, yo creo que nosotros debemos ayudar. Como se ha dicho más de una vez, todos somos la U".