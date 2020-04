El Mago en la cuarentena: “Estamos viviendo el lado del jugador retirado, el que pasa en la casa”

La herida aún está abierta. Jorge Valdivia se refirió nuevamente a su salida de Colo Colo. Afirmó que "Colo Colo es Colo Colo, no es un entrenador, un jugador. Colo Colo siempre me dio todo, desde que estuve en las juveniles. Fui vendido, le dí plata al club, años más tarde volví, fui campeón, ¿qué me dejó el club? Todo. Le debo todo a Colo Colo", dijo a ESPN.

Después dio su versión sobre la negociación que no llegó a buen puerto. Por lo mismo, él terminó en El Morelia de México. "Cuando yo salí de la reunión de los que terminábamos contrato, a mí me dieron a entender que yo seguía, eso me lo dijo el entrenador y yo dije que me encantaría ir al extranjero, pero también le dije que quería jugar otra Libertadores", recuerda. "A mí me dijeron que querían que siguiera, luego venía la negociación del club y yo, el DT también me dijo 'yo quiero que sigas', lo mismo Marcelo Espina. Luego venía la reunión con mi agente para ver los números, pero nunca hubo una propuesta de ellos, nada concreto. Me fui dolido por cómo manejaron la situación. Le comunicaron a mi representante que el club desistía de la negociación, incluso hoy tiene prohibido ir al club, pero después hubo una carta diciendo que yo tenía las puertas abiertas", agrega.

También lamentó que la dirigencia no lo haya contactado. “No creo que se les haya perdido mi número”, indicó el jugador que estaba en Dubai cuando se llevaban a cabo las reuniones para definir su continuidad.

Respecto a la cuarentena, el Mago dijo que "estamos viviendo el lado del jugador retirado, el que pasa en la casa, sin esa presión de tomar el bus e ir a jugar". Y aprovechó de destacar la liga mexicana. "He visto que cualquiera le gana a cualquiera, no hay un favoritismo. Es competitivo y tiene una diferencia gigante con otros países como la altura o la humedad. Es un ritmo de juego duro, es muy físico, la altura exige una buena preparación, lo mismo la humedad".

Le consultaron si le gustaría volver a la selección y él fue claro en responder: "Yo estoy en actividad y la selección es una consecuencia de lo que haces en tu equipo. Si juego, lo hago bien y estoy apto para volver y me llaman, lógico que voy feliz. No me descarto".

Además, aprovechó de elogiar el desempeño que tuvo el equipo de Reinaldo Rueda en la Copa Amércia. "Lo mejor que le vimos a la selección con Rueda fue en la Copa América, antes fueron amistosos donde el entrenador estaban probando y viendo quiénes iban aguantar la presión de ir a defender el título. Cuando era de verdad, a Chile se le vio bien, aparecieron jugadores destacados y otros que demostraron como Erick Pulgar. Había que ver los jugadores que tuvieran los huevos bien grandes para rendir". ¿Piensa en el retiro?: "Ojalá me queden varias temporadas, pero depende del destino. Pronosticar el futuro es cada vez menos factible. No me proyecto en años, lo pienso en el día a día. Espero que me queden muchos años".