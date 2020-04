Carmen Gloria Arroyo: "Ojalá todos los canales se sumaran con un espacio de servicio"

Son casi 12 años los que Carmen Gloria Arroyo lleva haciendo televisión de servicio. Por eso, cuando ve que todos los canales han volcado su programación hacia lo social aplaude, pero también dice que ve un "poquito de moda".

La abogada, que debutó en televisión en 2007 con "La Jueza" (CHV), conduce en TVN "Carmen Gloria a tu servicio", programa que va en su segunda temporada y que, a raíz de la pandemia, estrenó hace tres semanas ediciones en vivo.

Un formato que ella dice prefiere y con el que logró imponerse a la competencia que le salió al camino la semana pasada, con el debut por Canal 13 de "Aquí somos todos", un programa de servicio conducido por Ángeles Araya. En su primera semana, el espacio promedió -según datos aportados por TVN- 4,9 puntos de rating, mientras que "Carmen Gloria a tu servicio", 6,7.

Desde su casa, Arroyo analizó ese nuevo panorama y contó a hoyxhoy cómo está viviendo los días de pandemia.

Yo creo que el minuto que estamos viviendo lo ameritaba y ojalá todos los canales se sumaran con un espacio de servicio social. Siento que la televisión debiera asumir esto como una responsabilidad empresarial y darle un espacio al trabajo social. Vivimos en un país donde sí se necesita un espacio de conciencia social, de ver la realidad del país y, como lo dije alguna vez, ver un país bastante más feo y más pobre, que muchas veces nos negamos a mirar.

Para nosotros la conciencia social, que se empieza a notar fuertemente desde el 18 de octubre en este país, nunca fue una moda, nosotros llevábamos más de una década trabajando con esto. Y eso creo que hoy en día es nuestro gran fuerte. La gente nos conoce, sabe la seriedad con que tomamos los casos y ese conocimiento recíproco, tanto nosotros saber lo que quiere el público como ellos saber quiénes somos, es el gran secreto de tanto años en televisión.

Es como un niño con un juguete nuevo, juega todo el día con él pero cuando ya lo conocen bien, deja de interesarles tanto. Yo creo que es lo mismo, acá todos descubrieron que había trabajo social y están todos volcándose a eso. Pero creo que con el tiempo debiera decantar, y debiera tener un espacio, espero que todos los canales dejen un espacio, pero también debieran entrar otras temáticas como la diversión. Yo creo que la gente quiere ver de todo, la gente no es tan ilusa para creer que todo el mundo ahora tiene una tremenda conciencia social, saben que es un poquito de moda.

Me ha pegado fuerte. Me angustia mucho lo que leo en redes sociales, la postura tan negativa de algunos, la frustración de mucha gente que se está quedando sin pega o que no está teniendo con qué sobrevivir. Y a eso le sumo que la familia más importante que tengo, que es un primo que es médico, está trabajando en la papa misma, entonces me tiene muy angustiada la situación. Es tremendo lo que estamos viviendo. Creo que hay poca conciencia de lo que significa para muchas familias en este país, que va mucho más allá de la pelea política, tiene que ver con la realidad que vive la gente todos los días en su casa. Eso me tiene muy sensible.