Marcelo Díaz: “Mi idea es comenzar el 2021 jugando en la U”

10:20 El volante aseguró que este año no lo dejarán salir en Racing, pero que el próximo año se podría dar.

Marcelo Díaz conversó con Diego Rivarola a través de una transmisión en vivo donde se refirió a su intención de volver a la U y lo quiere hacer en el corto plazo. "Quiero retirarme en la U. Este año no me van a dejar salir antes. Este año el objetivo es pelear la Copa Libertadores con Racing. Y mi intención y mi idea es comenzar el 2021 jugando en la U, pero eso no depende de mí", declaró.

El contrato de “Carepato” termina en junio de 2021, por lo tanto la U deberá negociar con el elenco argentino para repatriarlo a fin de año.

"Mi retorno a Universidad de Chile depende única y exclusivamente de la U. El equipo tiene un técnico, ellos son quienes contratan y quienes hace la estructura", cerró.