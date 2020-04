ByN anunció que se acogerá a la ley de protección al empleo

Quiebre en Colo Colo. Blanco y Negro anunció que se deberán acoger a la ley de protección al empleo, luego de no llegar a un acuerdo con el plantel en medio de la crisis por el coronavirus. "Construimos pilares antes de presentar una propuesta. El primer pilar fue tomar la decisión de no despedir a nadie, a ningún trabajador. Luego decidimos no tocar los sueldos bajo un millón de pesos. Con esos dos pilares construimos una propuesta", dijo el presidente Aníbal Mosa.

Según señaló, tuvieron distintas reuniones con el plantel para evitar llegar a esta situación. Sin embargo, la contrapropuesta de los jugadores no fue aceptada por la dirigencia. “Tras varias conversaciones con la dirigencia y considerando que siguen recibiendo los dineros íntegros por concepto de televisación, propusimos la siguiente fórmula, incluidos funcionarios, cuerpo técnico y plantel de jugadores. Estos corresponden a descuentos del 30 y 40 por ciento en nuestras remuneraciones, dependiendo de la diferencia salarial, y también la alternativa que no se produzca descuento alguno a los trabajadores de menor ingreso. Estos montos deben ser reincorporados íntegramente desde el mes de enero de 2021”, explicó Esteban Paredes a través de un comunicado de prensa, respaldado por el Sifup.

Pero, desde Blanco y Negro fueron claros en que no era una negociación. La única alternativa de los integrantes del plantel era aceptar la propuesta de la dirigencia. "El directorio le comunicó a Esteban Paredes, Julio Barroso y Matías Zaldivia, con números, la situación financiera del club y respondimos a todas sus preguntas. Recibimos después una contrapropuesta, pese a que la nuestra no era una propuesta negociable", reconoció Harold Mayne-Nicholls en conferencia de prensa.

Mientras que Mosa afirmaba que no pensó “que podíamos generar este quiebre. Yo pienso que los jugadores le han dado la espalda a su institución y eso me tiene muy desilusionado. Nos hemos visto obligados a recurrir al seguro de Protección del Empleo y no lo queríamos hacer".

Luego, el vicepresidente advirtió que "se van a acoger a la ley de protección del empleo todos los trabajadores que no estén dispuestos a sumarse a este acuerdo".

Así, con declaraciones cruzadas se confirma que mientras dure el periodo de recesión en el fútbol, los jugadores de Colo Colo no tendrán relación laboral con Blanco y Negro. “La ley nos obliga a suspender la relación laboral, por lo tanto los jugadores una vez notificados ya no tienen dependencia laboral. Desde hoy, y hasta que no vuelva el fútbol, los jugadores no tienen situación contractual con nosotros", explicó Mayne-Nicholls.

"Nosotros no estamos pidiendo que asuman un descuento por algo que se nos ocurrió simplemente. No juegan un partido hace meses, hace 40 días que no entrenan, que no juegan, y creen que es justo que se les siga pagando lo mismo", puntualizó Mosa.