Daniel Morón: "Nunca me imaginé este escenario"

15:49 El exarquero de Colo Colo criticó la actitud de los jugadores, por no aceptar la propuesta de ByN y lamentó que todo terminara en la suspensión de los contratos.

Daniel Morón, ex arquero de Colo Colo y hoy integrante del directorio de Blanco y Negro, se refirió este miércoles al quiebre existente en el ‘Cacique’ luego que la concesionaria no llegara a un acuerdo con el plantel para la rebaja de sueldos y se acogiera a la Ley de Protección del Empleo.

La determinación de la regencia alba obliga a suspender la relación laboral, por lo tanto los jugadores una vez notificados ya no tienen dependencia laboral. Desde hoy, y hasta que no vuelva el fútbol, los jugadores no tienen situación contractual con la plana mayor.

Frente a esto, el representante del Club Social y Deportivo Colo Colo señaló que "nunca me imaginé este escenario. Este club ha pasado por muchas situaciones difíciles y creo que los jugadores en la quiebra (en 2002) entendieron la situación, hubo sensibilidad".

"De verdad me falta eso ahora, empatía y solidaridad. He visto el esfuerzo del directorio", añadió el campeón de América con el elenco popular en 1991.

Para terminar, Morón espera que el plantel encabezado por Esteban Paredes “cambien la decisión. Es lo que esperamos, y lo que esperábamos antes de este escenario”.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, acusó a los jugadores de darle la espalda a la institución. “Tratamos de que ‘la sangre no llegue al río' y lamentablemente llegó. Este directorio hizo todos los esfuerzos posibles por darle una seguridad a esta institución y darle tranquilidad a un montón de gente”, expresó.