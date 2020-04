Daniel Morón criticó a Esteban Paredes por sus dichos contra Blanco y Negro

Daniel Morón, ex arquero y actual miembro del directorio de Blanco y Negro, lanzó una crítica al goleador de Colo Colo Esteban Paredes por sus dichos en contra de la concesionaria, luego que esta última se acogiera a la Ley de Protección del Empleo.

Luego de no llegar a un acuerdo con el plantel, la institución que encabeza Aníbal Mosa decidió suspender los contratos del primer equipo, determinación que no cayó nada de bien en el primer equipo.

Paredes salió al paso y criticó a la regencia por algunos dichos calificados como falsos. “Nos queríamos bajar los sueldos pero en Blanco y Negro fueron dictadores, porque solo querían bajarnos el sueldo a como dé lugar y nosotros queríamos algo en conjunto, como pasó en otros equipos. Faltan demasiado a la verdad”.

Tras ello, Morón salió al ruedo y en diálogo con Radio La Clave señaló que "yo dije que los jugadores en la quiebra (2002) dejaron de percibir, y en este caso dos jugadores muy importantes, simbólicos, líderes muy positivos que después fueron quienes liberaron a ese equipo, dejaron de percibir sueldos importantes y tuvieron empatía, comprensión, solidaridad, compañerismo, fraternidad. Ese equipo logró ser solidario con el resto de la gente y de esa manera el club pudo salir de la quiebra, ese fue el mensaje mío y que yo extraño mucho en esta oportunidad”.

En ese momento, hace 18 años, el campeón de la Copa Libertadores de 1991 era preparador de arqueros. "Algunos apechugaron y se bajaron el sueldo en hasta un 50 por ciento, y voy a dar los nombres, aunque ellos me pidieron que no los diera: Marcelo Espina y Marcelo Barticciotto. Ellos son verdaderos ídolos del club, del cual uno de ellos es ídolo de Esteban Paredes, Marcelo Barticciotto, que lo dijo hace unos días, y me parece extraño que no rescate cosas de sus ídolos”.

Continuando en la crítica hacia el ‘7’ del ‘Cacique’, el representante del Club Social y Deportivo en el directorio dijo que "Esteban dijo que estoy en otro bando, seguramente estoy en otro bando hoy, me corresponde estar en este bando, me corresponde ser responsable para que el club no vuelva a cometer los mismos errores que cometió hace 20 años atrás y caer en quiebra nuevamente”.

"Entonces es muy fácil decir ‘se pasó de bando’. Sí, me pasé de bando, primero estuve como jugador de fútbol y fui muy exitoso. Luego fui entrenador y fui muy exitoso, tanto en Colo Colo como en la Selección, porque yo quiero ser muy exitoso y muy responsable en la condición que me toca asumir, yo no estoy aquí por dinero, porque cuando salió el tema de que Colo Colo va a rebajar los sueldos, yo le dije a todos los directores si vamos a hacer eso nosotros tenemos que ser los primeros en bajar nuestras dietas”, complementó.

Para finalizar, Morón contó que “yo hoy no tengo un trabajo, una pega estable, hoy trabajo con los municipios y hago cosas personales, y si no tengo eventos, no tengo nada. Lo único que tenía seguro es la dieta de Colo Colo y fui el primero en renunciar a ese sueldo, porque entiendo la situación que está viviendo Colo Colo hoy, la situación de mucha gente que tiene mucho menos posibilidades de recursos que yo".