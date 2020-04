Julio Barroso defiende al plantel de Colo Colo y no descarta dejar el club

16:24 El defensa afirmó que no tuvieron margen para negociar con la dirigencia y que las malinterpretaciones los dejan como mercenarios.

Julio Barroso, experimentado zaguero de Colo Colo, comentó el quiebre que existe con la dirigencia de Blanco y Negro luego que la concesionaria decidiera acogerse a la Ley de Protección del Empleo, suspendiendo así los contratos con el primer equipo.

Incluso, al igual que el goleador Esteban Paredes, el ‘Almirante’ no descarta dejar anticipadamente el ‘Cacique’ ante esta situación.

Consultado por las criticas a los jugadores, luego de no llegar a un acuerdo con Aníbal Mosa y compañía para aplicar una rebaja de sueldos, el jugador de 35 años declaró al CDF que “algunos lo interpretaron mal y nos hacen ver como mercenarios que no quieren negociar”.

“No tuvimos margen de negociación, lamentamos que todo haya salido a la luz y genere esta situación incómoda y triste. No queremos que nadie nos mire que sacamos ventaja, queremos pelear una negociación como todos. Alguna devolución de estos dineros”, complementó.

En la misma línea, el ex O’Higgins dijo que “estamos tristes. Así como otros clubes han demostrado respaldo a sus jugadores, haciendo acuerdos, le reembolsaban los dineros que les iban a quitar, esperabamos esa espalda, para que les brinde a futuro a los jugadores, sobre todo a los chicos que se confunden, que no tienen que pagar cosas".

"Los más grandes podemos brindar un espacio, pero tenemos que defender a todos estos chicos. Somos un equipo, todos los fin de semana, salimos a la cancha a recibir halagos o insultos. No podemos salvarnos algunos y dejar otros a la intemperie. Tenemos ese mismo dolor, saben que toda cosa, que uno sufre al principio, no solo con el diálogo, sino que con las acciones se soluciona”, complementó.

Ante la posibilidad de no renovar el contrato con los albos y dejar pronto la institución, Barroso señaló que “yo estoy tranquilo, más allá de la continuidad o no, porque defiendo a mis compañeros tal como lo he hecho en los siete años que llevo en el club. Si esto genera un rechazo para mi continuidad, lo entenderé”.