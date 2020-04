Johnny Herrera y el coronavirus en Chile: "Quiero llamar a apoyar y no criticar"

Johnny Herrera, arquero de Everton e ídolo de Universidad de Chile, se refirió este lunes a la muerte de su madre por coronavirus, ocurrido el 31 de marzo, e hizo un llamado a evitar las críticas por las medidas que toma el Gobierno para controlar la pandemia del Covid-19 en el país.

En diálogo con Bienvenidos de Canal 13, el experimentado golero comenzó hablando del sensible fallecimiento de su madre en Temuco. “No es fácil perder a un ser tan querido, ella fue todo para mi prácticamente, es difícil asumirlo como familia, siempre estuvimos muy pendiente de lo que era este virus y fue triste, pero la vida continúa, y si bien es cierto nos tocó bastante ya como familia, estamos tranquilos”.

Tras ello, el meta multicampeón con los azules hizo un llamado a la población a cuidarse y tomar los resguardos necesarios. “Obviamente es de esperar que la gente tome conciencia porque esto depende de nosotros, quizás mucha gente le echa la culpa a las medidas del gobierno…pero con tanto que ya hemos visto de otros países, esto depende netamente de nosotros, si nosotros tomamos las medidas de resguardo creo que podemos combatir de buena forma con este virus”, dijo.

Consultado por las medidas que ha tomado el Gobierno de Sebastián Piñera para frenar el alza de contagiados, Herrera indicó que “quiero llamar a apoyar, uno escucha a tanta gente que se cree experto en pandemia…si vamos a criticar por último esperemos que esto pase y después criticamos si se hizo mal, pero hoy por hoy tratemos de apoyar, seamos todos una sola fuerza y dejemos de restar porque cada critica que se escucha, cada palabra que encuentran todo malo”.

“Gente influyente también, como diputados, alcaldes, no sé cuántos alcaldes son médicos, por ejemplo, no se cuantos son expertos en biología o en pandemia, entonces, si escuchamos tantas opiniones, un sin fin de críticas que lo único que hacen es desconcertar a la gente…por último si no estamos de acuerdo quedémonos callados porque escuchar a tanto charlatán, por decirlo también, hablando cosas que son a beneficio propio realmente da rabia”, sentenció.