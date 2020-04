[VIDEO] Christiane Endler sacó aplausos en redes sociales tras realizar complicado desafío

La portera de la selección chilena, Christiane Endler, sorprendió nuevamente a sus seguidores con un nuevo desafío que realizó durante pasa su cuarentena en Francia.

La seleccionada nacional publicó a través de Instagram el video donde realiza el "challenge".

Junto al registro Endler escribió "Can you beat that? ?? I challenge my @adidasparis" (¿Puedes vencer eso? Desafío a mi @adidasparis").

El video cuenta con más de 41 mil reproducciones.