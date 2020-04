Confirman la salida de Daniel Morón del directorio de Blanco y Negro

Mediante un comunicado, el Club Social y Deportivo (CSD) Colo Colo ratificó que Daniel Moró dejará de ser uno de los dos representantes del club en la mesa directiva de Blanco y Negro.

El CSD detalló que la decisión “fue adoptada a partir de la evaluación consensuada tanto de la situación personal de Daniel como de los próximos desafíos que marcarán la intervención del Club en Blanco y Negro en este nuevo ciclo”.

“El nombramiento de los dos representantes que el Directorio Nacional del CSD Colo-Colo designará para este nuevo período en la mesa directiva de la sociedad anónima Blanco y Negro, será comunicado este jueves 30 de abril en el contexto de la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa”, añadió la corporación.

Por su parte, Morón en entrevista con Las Últimas Noticias se mostró dolido con el capitán de los “albos”, Esteban Paredes, quien afirmó que “se cambió de bando”, luego de que el ex portero criticara al plantel de jugadores por no acceder a la rebaja de sueldos.

El ex arquero del “cacique” señaló al diario que “Paredes no sólo es el ídolo de las nuevas generaciones, era un ídolo mío. Yo salté con los goles de él, era mi ídolo también, y eso no tiene nada que ver con lo que yo dije, que me faltó un gesto de los jugadores. Qué tan agraviante fue, tanta sensibilidad”.

“No injurié a nadie, y no se lo dije a Paredes, se lo dije al plantel. Dije en la conferencia que los jugadores en la quiebra tuvieron empatía, lo que me falta de ahora. No nombré a Paredes, pero él me responde, le responde a Daniel Morón, no al directorio de Colo Colo", agregó.

Morón finalizó señalando “quiero ver cómo va a hacer él (Paredes) cuando tenga que administrar su propio club, a ver si cuando los jugadores le pidan 10 pesos diga mira, les voy a dar 11. Va a negociar, me imagino”.