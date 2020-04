Matías Fracchia se prepara “con todo” para la semifinal del torneo eSports Chile

O’Higgins mantiene firme en el torneo eSports de Pro Evolution Soccer 2020, organizado por la ANFP, tras superar previamente a sus dos rivales e instalarse en las semifinales, en donde enfrentará a Curicó Unido.

Matías Fracchia en los controles y Roberto Cereceda como comentarista han conseguido dejar en el camino a dos duros rivales como Universidad de Concepción en primera fase y Unión La Calera en cuartos de final; logrando de esta manera, ingresar al grupo de los cuatro mejores del campeonato.

El defensa de 24 años comentó desde su hogar que “representar a O’Higgins es un honor, no importa que sea un torneo de Play”. Además, agregó que “llevo poco tiempo acá pero le tengo mucho cariño al equipo”.

Sobre su experiencia con el videojuego, Fracchia indicó que “había jugado PES antes, pero hace rato que ya jugaba”, asegurando que “ahora estoy entrenando bastante, unas tres o cuatro horas al día para el torneo”.

El campeonato virtual –en su etapa final- tiene como protagonistas a cuatro equipos de provincia: Cobresal, Coquimbo Unido, Curicó Unido y O’Higgins, dejando una buena impresión entre los hinchas que siguen atentamente el desarrollo del certamen desde sus hogares debido a la pandemia por el coronavirus.

Sobre el torneo propiamente tal, Fracchia comentó que “el nivel del campeonato está parejo (…) me entretiene y también me lo tomo con mucha seriedad porque la verdad no me gusta perder, no importa que sea Play o lo que sea”.

Finalmente, el joven defensa sentenció que “por ahora estoy soñando en llegar a la final y después vamos a soñar en salir campeón”.

Cabe recordar que las semifinales serán con partidos de ida y vuelta que comenzarán el próximo viernes 1 de mayo con el enfrentamiento entre Cobresal y Coquimbo Unido.

El sábado 2 de mayo jugarán O’Higgins y Curicó Unido. Ambos partidos están programados para las 20:15 horas y serán transmitidos por las pantallas del CDF.

La final (aún sin horario establecido y rivales por definir) está programada para este domingo 3 de mayo.