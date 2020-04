Camilo Moya dijo que le "ha tocado difícil" en la U por las detenciones del fútbol

Camilo Moya, uno de los jugadores que se ha vuelto indispensable en el esquema de la U, se refirió cómo le afectado la suspensión del fútbol por la pandemia del coronavirus. "Me ha tocado difícil. El año pasado estuvimos parados por las protestas y ahora cuando estaba agarrando más ritmo, toca lo del coronavirus", dijo.

Sin embargo, no se desanima pensando en el futuro. "Entonces me ha tocado un poco difícil en ese sentido, pero mi idea siempre es consolidarme en la U, jugar la mayor cantidad de partidos, y la idea de irme al extranjero es poder estar allá afuera y no regresar al poco tiempo. Espero consolidarme en la U, hacerme un nombre y después pensar en irme", sostuvo.

El volante volvió a ratificar su admiración por un referente de la U. "Me gusta mucho lo que hace Marcelo Díaz, creo que es uno de los jugadores que más me gusta", contó.

Y sobre la posibilidad de que "Carepato" retorne al cuadro "laico", Moya afirmó que "me encantaría que llegara, es un jugador de experiencia del que uno siempre quiere aprender y verlo entrenar. Si él te puede ayudar o aconsejar, bienvenido sea. Sería un gran aporte para nosotros en la U. Serviría mucho para uno y para los más jóvenes".