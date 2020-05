Charles Aránguiz renovó con el Bayer Leverkusen hasta junio del año 2023

10:32 En el sitio oficial del Leverkusen, en tanto, Aránguiz apuntó que esta renovación "es la continuación de una relación especial. He visto mucho aquí, con grandes jugadores”

El mediocampista chileno Charles Aránguiz seguirá por tres años más en el Bayer Leverkusen, luego de renovar con el elenco de la Bundesliga alemana hasta junio del 2023.

La extensión del contrato del bicampeón de América con la ‘Roja’ fue dada a conocer este viernes por el elenco de las ‘aspirinas’ en sus redes sociales.

"El Príncipe de Leverkusen se queda en Leverkusen" escribió el club en su cuenta oficial de Twitter.

En el sitio oficial del Leverkusen, en tanto, Aránguiz apuntó que esta renovación "es la continuación de una relación especial. He visto mucho aquí, con grandes jugadores”.

"Este club, en realidad todos los empleados, siempre me apoyó y me hizo sentir bienvenido, especialmente al principio, cuando no pude jugar durante mucho tiempo debido a la rotura del tendón de Aquiles", agregó.

Quien destacó el nuevo acuerdo con el oriundo de Puente Alto fue el director deportivo de Leverkusen y ex campeón del mundo con Alemania, Rudi Voller. "hemos tenido muchas buenas conversaciones con Charles en las últimas semanas, cuyo deseo de quedarse era absolutamente lo que queríamos. Charles es un jugador muy importante para nuestro equipo”.