'Chapa' Fuenzalida sobre Arturo Vidal: "Siempre ha sido una inspiración"

19:55 "Ha logrado llegar a lo más alto, lleno de personalidad, esfuerzo y constancia. No le teme a nada y se enfrenta a cualquiera" escribió el capitán cruzado respecto al jugador del Barcelona.

El referente y capitán de la Universidad Católica, José Pedro "chapa" Fuenzalida, no solo aceptó el desafío de Arturo Vidal de correr 10 kilómetros en 38 minutos, sino que aprovechó la instancia para confesar su admiración por el volante.

Si bien el ‘Chapa’ no alcanzó la meta respecto al desafío usó su cuenta de Instagram publicando una imagen suya jugando con Vidal en un entrenamiento de la selección, en donde escribió “Un homenaje al @kingarturo23oficial. Siempre ha sido una inspiración, ha logrado llegar a lo más alto, lleno de personalidad, esfuerzo y constancia. No le teme a nada y se enfrenta a cualquiera. Hoy quise hacer los 10k de su desafío pero el reloj se apagó”, escribió el jugador cruzado.

“No importa. Lo importante es lo que me inspiró a correr. Fue Arturo Vidal. El mismo que me llenó de orgullo y declaré crack cuando convierte los dos penales a Brasil en el sub 20 del 2007”, agregó.